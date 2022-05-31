Москва, 31 мая, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, бойцы Федеральной службы войск национальной гвардии сбили беспилотник противника в Харьковской области Украины с гранатой на борту, сообщается на сайте Росгвардии.

Vitaly V. Kuzmin Росгвардейцы

Беспилотный летательный аппарат Вооружённых сил Украины с подвешенной к нему гранатой Ф-1 был замечен в одном из населённых пунктов Харьковской области.

Команду на уничтожение БПЛА прицельным огнём из автоматического оружия дал командир подразделения. Цель успешно поразили, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, росгвардейцы обнаружили в частном доме в населённом пункте ЛНР командный пункт украинских войск.

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