Ереван, 31 мая, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Сторонники отставки премьер-министра Никола Пашиняна в ходе акции протеста 31 мая заблокировали здание Генпрокуратуры, а также второй корпус правительства Армении, где также находится МИД. Трансляция ведётся на странице вице-спикера парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхана Сагателяна в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

Протестующие потребовали от руководителей ведомств прокомментировать позицию Пашиняна в отношении Нагорного Карабаха. Госучреждения предварительно оцепили силы полиции, которые не подпустили ко входам активистов.

«Сколько вы будете от нас бегать? Если не пускают в правительственные здания, мы можем пойти к ним домой», — заявил Сагателян.

Он призвал сторонников не вступать в стычки с правоохранителями и продолжить шествие. Колонна двинулась дальше.

Стоит отметить, что против политики Пашиняна в Ереване более месяца проходят акции протеста. Накануне протестующие блокировали здание правительства, требуя от министров сказать, что Карабах не будет частью Азербайджана, но внутрь их не пустили.