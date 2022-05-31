Ульяновск, , 11:56 — REGNUM В Ульяновской области за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 54 человека. Госпитализировали в стационары восемь ковид-пациентов, сообщает 31 мая общероссийский оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего в Ульяновской области подтверждено 202 953 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 197 504 пациента, скончались 4694 человека, в том числе двое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, с весны 2020 года в Крыму подтверждено 183 045 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 175 847 человек.

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