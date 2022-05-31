Париж, , 12:28 — REGNUM Инфляция во Франции ускорилась до очередного исторического максимума, усиливая давление на Европейский центральный банк в сторону более активного повышения процентных ставок, сообщает 31 мая Bloomberg.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

Потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны в мае 2022 года подскочили на 5,8% по сравнению с предыдущим годом, по мере того как рост цен на энергоносители и продукты питания продолжил распространяться и на другие категории товаров и услуг.

Между тем данные из Парижа подогревают опасения по поводу стагфляции. Французская экономика сократилась на 0,2% в I квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

«Последние данные по инфляции за май во Франции и других странах подтверждают наши ожидания и необходимость постепенной, но решительной нормализации денежно-кредитной политики», — сказал член Совета управляющих ЕЦБ и глава ЦБ Франции Франсуа Вильруа де Гало, выступая в Париже.

Самая быстрая инфляция в истории евро создает трудности для европейских правительств, особенно во Франции, где в июне должны состояться парламентские выборы. Президент Франции Эммануэль Макрон уже выделил около 25 млрд евро на смягчение последствий инфляции, но теперь ему требуется еще около 2 млрд евро, так как стоимость электроэнергии еще больше возросла.

«Мы полны решимости бороться с инфляцией и защитить беднейшие семьи от роста цен на газ и электричество», — заявил в понедельник 30 мая французский министр финансов Брюно Ле Мэр.

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