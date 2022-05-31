Брюссель, 31 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. До 2024 года намерена отказаться от поставок российской нефти Болгария. Об этом 31 мая заявил болгарский премьер-министр Кирил Петков перед саммитом стран Евросоюза в Брюсселе.

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«В ближайшие дни будет представлено общее заключение по санкциям, в соответствии с которым Болгария получит исключение на введение эмбарго на поставку российской нефти до конца 2024 года», — сказал он.

Также Петков уточнил, что болгарский нефтеперерабатывающий завод «Лукойл» в данный момент работает на нефти из России и не может перестроить свою работу быстро.

«В виде исключения мы останемся единственной страной, которая продолжит получать российскую нефть через морской терминал», — добавил болгарский премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал, что вопрос о введении эмбарго на поставки российского природного газа в Европу не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций Европейского союза.