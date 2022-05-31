Москва, 31 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В настоящее время идея создания наднациональной валюты Евразийского экономического союза получает второе дыхание. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

ЕАЭС

«Сегодня речь идет о создании единого биржевого пространства ЕАЭС, включая систему ценообразования в национальных валютах без привязки к доллару. Однако предстоит большая работа, необходимо создавать новую финансовую инфраструктуру, построить систему корреспондентских счетов в системообразующих банках стран — членов ЕАЭС, эффективную систему страхования валютных рисков и многое другое», — сказал Ильинский.

Кроме того, с учетом высоких темпов роста международной торговли России со странами ЕАЭС, Китаем и Индией идея построения наднациональной валюты Евразийского экономического союза, как полагает Ильинский, получает второе дыхание и даёт мощный толчок для перехода в новую эру региональных валютных зон от эпохи полного доминирования американского доллара.

«Будущий переход к региональной валютной системе ЕАЭС, разумеется, не приведет к немедленному краху долларовой системы. Речь скорее идет о появлении новой денежной единицы, основанной на национальных валютах ЕАЭС и наборе энергоносителей, биржевого зерна и драгоценных металлов. В некотором смысле новая валюта будет напоминать специальные права заимствования (SDR) — искусственное резервное и расчетное средство, которое эмитируется Международным валютным фондом», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор объяснил, что получат страны ЕАЭС, если откажутся от расчётов в американских долларах между государствами союза.