Белград, 31 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Три первых домашних матча Лиги наций сезона 2022/23 сборная Белоруссии по футболу проведёт в Нови-Саде (Сербия). Об этом 31 мая сообщила сербская газета «Вечерне новости».

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Отмечается, что такое решение принято исполнительным комитетом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Матчи будут проходить без зрителей.

Сборная Белоруссии проведёт встречи со командами Словакии (3 июня), Азербайджана (6 июня) и Казахстана (10 июня).

Напомним, 3 марта исполком УЕФА сообщил, что матчи не должны проводиться на территории Белоруссии до дальнейшего уведомления.