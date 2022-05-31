Чебоксары, 31 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Чувашии выздоровели 70 ковид-пациентов. С начала пандемии в республике инфекцию побороли 74 686 пациентов, сообщает 31 мая общероссийский оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Чувашии зарегистрировано 79 990 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 43 — за сутки.

Госпитализировали за прошлый день 58 пациентов с коронавирусом.

Скончались от ковида в регионе 4637 человек, за сутки умерших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Башкирии просят отменить коронавирусные ограничения, поскольку из-за них родители не могут участвовать в массовых мероприятиях, которые проводятся в детских садах и школах.

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