Грозный, 31 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Чечне стал фигурантом уголовного дела завхоз школы, который был готов за взятку трудоустроить сотрудника с судимостью. Сумма взятки составляла 50 тыс. рублей. Однако «заработать» денег не удалось, а вот судимость теперь у сотрудника школы, очевидно, будет. По факту получения взятки было возбуждено уголовное дело, сообщили 31 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя директора по хозяйственной части «СОШ №2 села Ножай-Юрт», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки)», — говорится в сообщении СК по региону.

Из подробностей его расследования известно, что имевший неснятую и непогашенную судимость мужчина обратился по вопросу об устройстве на работу в школу к заведующему хозяйством. Тот, зная, что человек с судимостью не может быть принят на работу в образовательное учреждение, пообещал закрыть на это глаза за благодарность в размере 50 тыс. рублей.

Однако гражданин с судимостью, «осознав незаконность действий подозреваемого», обратился с заявлением в правоохранительные органы, и взяточника задержали в момент передачи денежных средств.