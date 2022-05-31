Омск, 31 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Небольшой, местами умеренный дождь ожидается в Омской области 1 июня. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Омска, ссылаясь на информацию Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непогода

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах прогнозируется сильный ветер порывами 15-20 м/с.

2 и 3 июня в регионе сохранится сильный ветер порывами до 15-20 м/с. Существенных осадков не ожидается.

Как сообщало ИА REGNUM, территория Ульяновской области с 31 мая по 3 июня будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления.

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