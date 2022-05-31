* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 31 мая, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни местный департамент министерства хаджа и пожертвований предупредил имамов и мулл соборных мечетей о том, что упоминание имени Хайбатуллы Ахундзада, лидера «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), обязательно в пятничной проповеди. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

По словам представителей талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к нарушителям департаментом информации и культуры провинции Газни будут применяться жёсткие меры.

Также сообщается, что 30 мая в департаменте хаджа и пожертвований состоялось собрание, на котором глава департамента маулави Абдул Манан Мадани проинструктировал имамов мечетей, что впредь содержание пятничных проповедей должно согласовываться с департаментом хаджа.

Стоит отметить, что после прихода к власти в Афганистане, это первая акция талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая сделала обязательным упоминание имени их лидера.

В Средневековье в хутбе (пятничной проповеди) было обязательным упоминание правящего монарха.