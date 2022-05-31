Москва, 31 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. После скачка цен в конце февраля и в начале марта 2022 года на фоне ажиотажного спроса в апреле–мае темпы роста цен сокращаются, а по ряду товаров наблюдается снижение цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Рост цен

«По данным Росстата на 20 мая, рост потребительских цен составил 11,82% по отношению к декабрю 2021 года. По итогам апреля потребительская инфляция была на уровне 11,67%, а продовольственная — на уровне 13,11% с начала года. После скачка цен в конце февраля-начале марта на фоне ажиотажного спроса в апреле–мае темпы роста цен сокращаются, а по ряду товаров наблюдается снижение цен. Так, в последнюю неделю мая наблюдается общая дефляция на 0,02%», — сказала Долгова.

Как полагает Долгова, в текущих условиях нужна адресная поддержка потребителей с минимальными доходами, людей с хроническими заболеваниями (в части обеспечения лекарственными препаратами), налоговые льготы для производителей или обнуление косвенных налогов в ценах этих товаров, развитие конкуренции, а не тотальное регулирование цен на товары первой необходимости.

«При этом замораживание цен может привести к дефициту товаров и развитию черного рынка и спекуляции (вследствие дефицита)», — предупредила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов предложил ввести государственное регулирование цен на товары первой необходимости.