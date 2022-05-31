Краснодар, 31 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в ковид-стационары попали 11 пациентов, информация за прошедшие сутки опубликована 31 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее были госпитализированы 23 человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В регионе подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом, это на 24 случая меньше, чем накануне. По данным регионального оперштаба, семь случаев заражения подтверждено в Новороссийске, четыре — в Славянском районе, три — в Северском районе, два - в Анапе, по одному - в Армавире, в Ленинградском и Тбилисском районах.

В ковид-стационарах остаются 273 человека, 11 жителей находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 483 человека.

С 12 марта 2020 года на территории Кубани было зарегистрировано 261 045 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения достиг 4593. Выписали с выздоровлением 249 466 человек, 10 925 пациентов спасти не удалось.