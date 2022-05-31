Брянск, 31 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки выписан с выздоровлением 21 ковид-пациент, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 31 мая в региональном оперативном штабе. Зарегистрировано два летальных исхода.

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С начала пандемии в Брянской области проведено 1 892 754 исследования на коронавирус, выявлено 161 896 носителей инфекции, выздоровели 157 634 человека. От осложнений при COVID-19 скончались 4 024 пациента.

За последние сутки в ковид-госпитали направлены девять человек.