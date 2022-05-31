Санкт-Петербург, 31 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Находящуюся в простое птицефабрику «Русско-Высоцкое» в Ленинградской области должны перезапустить в июне 2022 года. Власти региона выступили категорически против закрытия предприятия, на месте которого владельцы, как отмечали СМИ, планировали построить жильё.

Commons.wikimedia.org Куриная туша

Как сообщает областной портал 47news, судьба фабрики в Ломоносовском районе, производившей мясо птицы и остановленной в начале апреля, обсуждалась на совещании в правительстве Ленобласти. Причиной остановки предприятия ранее называлось снижение объемов производства и прибыли, на которую рассчитывали владельцы. Под угрозой безработицы оказались более трехсот сотрудников птицефабрики.

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, на предмет застройки территории фабрики её владельцы «могут не мечтать» — власти Ленобласти этого не допустят. Работу фабрики по модели аренды планируется перезапустить в июне. Арендатором называют поставщика кормов, которому «Русско-Высоцкое» должно около 300 млн рублей.

«От момента запуска птицефабрики до получения продукции пройдет не меньше двух месяцев. Если в июне они обещают запустить, то продукция будет к сентябрю», — сказал Малащенко, пообещав обсудить возможность помощи предприятию из областного бюджета.

При этом руководство птицефабрики обещает сохранить рабочие места. Пока же, по информации 47news, десять сотрудников уволились сами, остальные 316 получают две трети зарплаты, как положено в состоянии простоя.

Фабрика «Русско-Высоцкое» производила 15 тысяч тонн куриного мяса в год, занимая на рынке региона долю в 5,6%.