Москва, 31 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Действия Центрального банка РФ будут направлены на поэтапное ослабление российской валюты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«Рубль продемонстрировал очень серьезный рост, оттолкнувшись от отметки более чем в 120 рублей за 1 доллар США и достигнув к 24 мая минимума в 56,8 рублей за единицу американской валюты. Более того, такой рост рубля стал оказывать давление на показатели российской экономики, — сказал Чередниченко. — Так что, с точки зрения мощного отскока от локального «дна» за достаточно короткий период, успешность рубля неоспорима. И достигнута она была за счет эффективных действий, предпринятых правительством и Банком России».

Но, как подчеркнул Чередниченко, в этой ситуации не следует забывать, что столь мощный отскок — более чем на 50% — был достигнут от шоковых значений, не отражающих реальное состояние экономики, а в большей степени являющихся индикатором панических настроений рынка на тот момент.

«И текущая конъюнктура рынка говорит о необходимости поэтапного ослабления российской валюты, на что, вероятно, и будут направлены действия Банка России в ближайшей перспективе. Поэтому вероятность нахождения российской валюты в коридоре 69–74 рубля за доллар выглядит достаточно правдоподобной», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным на 30 мая, доллар подешевел до 61 рубля, евро — почти до 62 рублей.