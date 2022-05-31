Москва, 31 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Украинский беспилотник с подвешенной гранатой был сбит в Харьковской области сотрудниками Росгвардии. Об этом 31 мая сообщает ведомство.

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«При выполнении задач в одном из населенных пунктов Харьковской области росгвардейцы заметили беспилотный летательный аппарат с подвешенной к нему гранатой Ф-1», — рассказали в Росгвардии.

Командир подразделения предупредил личный состав об опасности и дал команду уничтожить беспилотник из автоматического оружия. В результате цель удалось поразить, никто из личного состава не пострадал.