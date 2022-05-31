В Швеции лидер «Либералов» готов пересмотреть школьную политику
Стокгольм, 31 мая, 2022, 11:53 — ИА Регнум. В отличие от левого блока в риксдаге, партия «Либералов» всегда выступала за продолжение существования в Швеции чартерных школ. Однако вечером 30 мая в студии телеканала SVT новый лидер партии Йохан Персон заявил о пересмотре школьной политики.
Liberalerna.se
Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон
«Если нет хорошего качества, то о получении прибыли не может идти и речи», — объявил политик.
Такая критика лидера «Либералов» в адрес рыночного механизма работы чартерных школ в Швеции является полной противоположностью политике предыдущего руководства, пишут журналисты.
«Неразумна ситуация, при которой можно получать прибыль, даже если есть излишек доходов, но нет хорошего качества», — подчеркнул Персон.