Екатеринбург, , 11:45 — REGNUM В Екатеринбурге местные жители обсуждают ЛГБТ-танцы, которые якобы устроили подростки на «Последнем звонке» в одном из образовательных учреждений. Информацию о произошедшем дал телеграм-канал УралLive.

Анти-ЛГБТ Various

По данным ресурса, участниками танцев стали десятиклассники лицея № 12. «Тут всё: «твёрк», раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев», — говорится в сообщении. Участников танца, по данным издания, наградили.

Последний звонок прошёл несколько дней назад. Официальных комментариев лицея пока нет. Тем не менее местные жители уже активно обсуждают произошедшее.

«Надеюсь, это был последний звонок не только для выпускников, но и для директора школы и всех причастных к этому позорищу!!!» — написала в паблике лицея Светлана И.

Также граждане пишут в телегарм-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Это наше будущее? Это наши защитники Родины? Как долго будите закрывать глаза?» — спрашивают у него горожане. Его реакции пока тоже нет.