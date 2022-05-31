Екатеринбург, 31 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Екатеринбурге местные жители обсуждают ЛГБТ-танцы, которые якобы устроили подростки на последнем звонке в одном из образовательных учреждений. Информацию о произошедшем дал телеграм-канал УралLive.

Various Анти-ЛГБТ

По данным ресурса, участниками танцев стали десятиклассники лицея № 12. «Тут всё: «твёрк», раздевания и костюмы, словно взятые в аренду у извращенцев», — говорится в сообщении. Участников танца, по данным издания, наградили.

Последний звонок прошёл несколько дней назад. Официальных комментариев лицея пока нет. Тем не менее местные жители уже активно обсуждают произошедшее.

«Надеюсь, это был последний звонок не только для выпускников, но и для директора школы и всех причастных к этому позорищу!!!» — написала в паблике лицея Светлана И.

Также граждане пишут в телеграм-канале главы Екатеринбурга Алексея Орлова. «Это наше будущее? Это наши защитники Родины? Как долго будете закрывать глаза?» — спрашивают у него горожане. Его реакции пока тоже нет.