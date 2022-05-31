Москва, 31 мая, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Ещё 38 пунктов управления украинских войск уничтожено в результате действий российских ракетных войск и артиллерии в течение суток. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 31 мая на брифинге.

Dmitry A. Mottl РСЗО «Ураган»

Он уточнил, что ракетные войска и артиллерия поразили 38 пунктов управления ВСУ, 417 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 46 огневых позиций артиллерийских и миномётных батарей.

Уничтожены 36 единиц вооружения и военной техники, в числе которых — батареи реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», два склада боеприпасов и склад топлива, добавил Конашенков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские войска нанесли удар по территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. В результате уничтожены украинские танки, БМП и артиллерийские орудия.

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