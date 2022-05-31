Абакан, , 11:44 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов назначил исполняющей обязанности руководителя аппарата главы и правительства республики Татьяну Курбатову. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в республиканском правительстве.

Назначение Orenburg-gov.ru

Также на Курбатову возложены обязанности первого заместителя главы региона. Её кандидатура будет вынесена на сессию Верховного совета республики для согласования на этот пост.

К своим должностным обязанностям Курбатова приступит с 1 июня.

Напомним, ранее она больше двух лет занимала должность заместителя главы республики по социальным вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Оренбурга принято новое кадровое решение.

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