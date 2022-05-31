Стокгольм, , 11:55 — REGNUM В последнее время в Швеции шли активные дискуссии о чрезвычайно высокой текучести кадров среди преподавательского состава школ. 30 мая редакция телеканала SVT со ссылкой на данные своего расследования смогла сообщить, что 25% учителей в Швеции каждый год меняют место работы.

Учитель (сс) Alexas Fotos

Лишь половина учителей, как выяснили журналисты, работают в течение максимум трех лет в одной и той же школе.

«В большей степени это затрагивает слабых учеников, потому что у них есть особая потребность в получении образования, которое будет предсказуемым», — прокомментировала результаты журналистского расследования Карин Линдквист, которая работает следователем в Шведской школьной инспекции.

По ее словам, такая текучесть кадров также подрывает правильность выставления оценок, когда у преподавателей не складывается общая картина об ученике за достаточно продолжительный период времени.

Читайте развитие сюжета: В Швеции лидер «Либералов» готов пересмотреть школьную политику