Москва, , 11:44 — REGNUM Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки в ходе спецоперации сбили шесть украинских дронов. Об этом 31 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказал Конашенков.

Он уточнил, что беспилотники были сбиты в районах населённых пунктов Донецк, Макеевка Донецкой Народной Республики, Попасная Луганской Народной Республики, Липцы, Большие Проходы Харьковской области.

«В том числе один беспилотный летательный аппарат сбит в районе острова Змеиный», — указал представитель российского оборонного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 30 мая, украинские военные лишились 15 беспилотных летательных аппаратов. Дроны были сбиты средствами противовоздушной обороны ВС РФ. Также были перехвачены девять снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч».

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