Москва, 31 мая, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Чаще всего жители России покупают на фермерских рынках свежие овощи и фрукты (67%), среди жителей Южного федерального округа — 82%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

skeeze Фермерский рынок

Мясо и птицу на фермерских рынках покупают 61% опрошенных, молочную продукцию — 49%. Колбасы, сало, сосиски и др. предпочитают брать чуть реже — 42%, рыбу — 39%.

Отправляются на рынок за бакалеей 22%, за хлебом — 21%. Мед, кондитерские изделия и полуфабрикаты респонденты приобретают реже — 18%, 14% и 12% соответственно. Наиболее популярны рынки у жителей больших (71%) и крупных городов (70%).

Опрос по телефону 1600 граждан РФ старше 18 лет проведён 24 мая 2022 года. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (83%) покупают продукты питания в гипермаркетах.

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