Стокгольм, 31 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. После того, как Турция выдвинула Швеции ряд требований для одобрения заявки в НАТО, Стокгольм оказался в сложном положении: без согласия Анкары вступить в оборонный альянс невозможно, но и выполнять все требования турецкой стороны представляется невозможным. В свою очередь обозреватель газеты ExpressenАнна Дальберг считает, что Швеция все равно должна добиваться вступления в НАТО. Об этом 31 мая сообщил телеканал SVT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Швеция

«Единственный, кто от этого выиграет [от отзыва заявки в НАТО], — это Путин (глава России Владимир Путин)», — подчеркнула Дальберг в эфире SVT.

С другой стороны, она признает, что Швеция оказалась в «кошмарной ситуации».

«Эрдоган (президент Турции Тайип Эрдоган) выступает в роли авторитарного швейцара в клубе, в который входят страны свободного мира. Если мы сейчас сдадим назад, то мы подведем Финляндию, которая терпеливо стоит рядом с нами и ждет, а также страны Прибалтики, которые почувствовали огромное облегчение от того, что Финляндия и Швеция войдут к НАТО», — объяснила журналист.