Анкара, , 11:42 — REGNUM В Анкаре 8 июня ожидают с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом 31 мая заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Лавров прибудет с визитом в Турцию 8 июня», — приводит слова Чавушоглу агентство «Анадолу».

По его словам, Лаврова будет сопровождать и российская военная делегация, которая проведёт обсуждения с соответствующими турецкими ведомствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чавушоглу заявил, что Турция не будет подключаться к антироссийским санкциям и не позволит делать этого через Анкару.

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