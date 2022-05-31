Стокгольм, 31 мая, 2022, 11:49 — ИА Регнум. 31 мая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон дала пресс-конференцию на полях саммита ЕС в Брюсселе. Помимо комментариев по шестому пакету санкций ЕС против России она также отметила, что Турция и Швеция провели «хорошие» и «конструктивные» переговоры по вопросу вступления ее страны в НАТО. Об этом сообщила новостная служба TT.

U.S. Department of State Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон

Ранее турецкие СМИ сообщили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган недоволен тем, как развиваются переговоры со Швецией и Финляндией о членстве в НАТО. По словам Эрдогана, они не достигли «желаемого уровня».

Однако у премьер-министра Швеции Андерссон другое мнение на этот счет.

«Мы думаем, что это были хорошие и конструктивные разговоры … Мы продолжим переговоры с Турцией на различных уровнях. Диалог продолжается», — сказала она.

На вопрос об уступках Швеции Андерссон заявила следующее: «Я считаю, что лучше вести переговоры в переговорной, а не через СМИ».