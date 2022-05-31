Кострома, 31 мая 2022, 11:42 — REGNUM Новым руководителем Костромского областного департамента труда и социальной защиты населения стала 36-летняя Екатерина Василькова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Ранее она работала первым заместителем главы департамента, а с ноября 2021 года временно исполняла обязанности руководителя. Её предшественница на этой должности — супруга мэра Костромы Елена Журина пошла на повышение, став заместителем губернатора по социальной политике.
До работы в департаменте Екатерина Василькова окончила Костромской госуниверситет имени Некрасова, трудилась в центрах социальной поддержки населения, обслуживания пенсионеров и инвалидов, Заволжском доме-интернате для престарелых и инвалидов.
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