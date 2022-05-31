31 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Александр Савельев, , 12:36 — REGNUM В Бурятии завершил свою работу международный форум делового сотрудничества «Россия — Монголия: партнерство в новой реальности». Приоритетной темой обсуждения стало расширение сотрудничества в сферах энергетики, строительства и торговли. Однако потенциал развития российско-монгольских связей далеко не исчерпывается этими отраслями.

Монголия Иван Шилов © ИА REGNUM

Монголия — во многом уникальная страна: на 1,5 млн кв. км территории проживает лишь около 3 млн человек. Плотность населения в МНР самая низкая в мире — 2 человека на квадратный километр. Страна обладает крупными месторождениями минеральных ресурсов, в том числе угля, меди, золота, а также других цветных металлов. При этом значительная часть ее территории еще не обследована геологами. Основу сельского хозяйства составляет выпасное животноводство; растениеводство развито слабо из-за резко-континентального климата и традиционного полукочевого образа жизни.

МНР не имеет выхода к Мировому океану и граничит только с Россией и Китаем, эта «зажатость» во многом определяет ее политический и экономический курс. После развала СССР и наступления хаоса 1990-х годов Монголия лишилась советской помощи и начала искать новых партнеров. Активно развивались отношения с КНР, Японией и США. В стране наблюдались вспышки национализма, Чингисхан стал мифообразующей фигурой. Культ монгольского завоевателя служил обоснованием превосходства монголов над китайцами и россиянами. На этом фоне до крайности обострилась внутриполитическая борьба с сопутствующими социально-экономическими потрясениями.

Со временем ситуация стабилизировалась, прагматизм взял верх: находясь между мировыми гигантами Россией и Китаем, Монголия была обречена выстраивать с ними конструктивные отношения, особенно на фоне их нарастающего сближения. Этнический национализм, во всяком случае в его агрессивных проявлениях, ушел в маргинальную зону; с 2006 года русский язык преподается во всех средних учебных заведениях МНР.

Участники форума «Россия — Монголия». Бурятия egov-buryatia.ru

На долю России и Китая приходится около 80% внешнеторгового оборота республики, при этом существует серьезный перекос: монгольский экспорт в Китай значительно превосходит экспорт в Россию, а импорт из России существенно больше импорта из Китая. Это связано с ролью меди и других металлов во внешнеторговом балансе МНР: совокупно цветная металлургия и горная промышленность обеспечивают больше половины поступлений от экспорта.

Тесные экономические связи с РФ и КНР делают экономику Монголии малочувствительной к глобальным экономическим и валютным потрясениям. Замкнутость на Россию и Китай носит объективный характер и дает МНР определенные экономические преимущества. Прежде всего, это облегчает расчеты между странами. Валютная пара рубль-юань, а также монгольский тугрик вполне обеспечивает внешнеторговые операции Монголии — доля доллара во внешнеэкономической деятельности республики может быть сведена к минимуму. О необходимости перехода к расчетам в национальных валютах на форуме делового сотрудничества «Россия — Монголия: партнерство в новой реальности» заявил и министр ЕЭК Сергей Глазьев.

Относительная независимость МНР от доллара делает республику устойчивой в условиях глобальной турбулентности, снижает риски западных санкций и возможный ущерб от них. В условиях противостояния России и Китая с Западом это делает Монголию особенно важным стратегическим партнером обеих стран-соседей.

Стабильная нейтральная Монголия с протяженной российско-монгольской сухопутной границей и небольшим влиянием на нее западных экономик вполне может стать хорошей альтернативой вечно беспокойной Киргизии для релокации российских производств в целях уменьшения негативного влияния западных санкций на российскую экономику. В Минпромторге России уже заявили о готовности оказать государственную поддержку в релокации российских компаний в Монголию. Даже в таких чувствительных отраслях, как микроэлектроника, дружественная МНР является лучшим вариантом размещения предприятий, чем откровенно враждебный Тайбэй, откуда только сейчас переносится в подмосковный Зеленоград производство российских процессоров «Эльбрус».

Потенциал российско-монгольского сотрудничества и трехстороннего сотрудничества РФ — МНР — КНР значителен. Постепенное опустынивание сельскохозяйственных земель Монголии требует серьезных ирригационных работ, в которых российские специалисты имеют значительный опыт. Несмотря на традиционную неразвитость растениеводства и сложный климат, некоторые аграрные хозяйства Монголии добиваются урожайности пшеницы чуть ли не на уровне Краснодарского края и Ставрополья. В условиях земельного изобилия и глобального продовольственного кризиса развитие растениеводства может стать серьезным подспорьем экономике республики.

Форум «Россия — Монголия». Бурятия egov-buryatia.ru

Должна быть составлена полная геологическая карта страны. По мнению ряда авторитетных российских ученых, монгольские недра могут скрывать залежи не только меди, молибдена, золота, олова и вольфрама, но и редкоземельных элементов, критично важных в радиоэлектронике и других отраслях современной промышленности, а также других полезных ископаемых.

Монголия имеет важное транзитное значение для Китая и России. Через ее территорию будет проложен газопровод «Сила Сибири — 2» (участок «Союз — Восток») мощностью до 50 млрд кубов в год. Кроме того, проектируется линия электропередачи из РФ в КНР через Монголию. Эти два проекта в том числе увеличат энерговооруженность самой МНР и снимут болезненный для России вопрос строительства каскада ГЭС на реке Селенге — эта крупнейшая река, впадающая в Байкал, дает половину ежегодного притока воды в озеро.

При ответственной и эффективной работе заинтересованных сторон российско-монгольско-китайские экономические связи имеют все шансы на быстрое и успешное развитие, особенно в условиях нынешней глобальной нестабильности. Активизация сотрудничества на этом направлении даст стимул развития для российской Сибири и Дальнего Востока — приоритетных регионов страны. Важно, что взаимодействие между странами происходит на двухсторонней и трехсторонней основе, без создания каких-либо бюрократических надстроек в виде неэффективных интеграционных объединений. Это усиливает практическую направленность взаимодействия и освобождает его от неизбежной словесной шелухи, а потому внушает определенный оптимизм.