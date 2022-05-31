Стокгольм, 31 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Список требований Турции выставил заявку Швеции в НАТО в совершенно ином свете. В этой связи обозреватель газеты Svenska Dagbladet Лена Андерссон считает, что Швеция должна отозвать свою заявку. Об этом она заявила 31 мая в эфире телеканала SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

«Чтобы избавиться от унижения, нам нужно отступить», — считает она.

На прошлой неделе Турция представила список из пяти пунктов, которые должен выполнить Стокгольм, чтобы Анкара дала свое согласие на вступление скандинавской страны в НАТО. В Турции требуют, среди прочего, чтобы Швеция прекратила финансирование террористов и снова начала экспортировать оружие в Турцию.

«Турция требует много неразумных вещей, которые недемократичны. Я думаю, что это уже совершенно другая ситуация», — прокомментировала Андерссон.