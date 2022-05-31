Магадан, 31 мая, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Росстат опубликовал данные переписи населения — в Магаданской области проживает 136 тыс. человек.

Пресс-служба мэрии Магадана Свято-Троицкий кафедральный собор в Магадане — самый высокий храм Дальнего Востока

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Ранее на Колыме числились 137,5 тыс. жителей.

Из 136 тыс. только 5 тыс. человек проживают в сёлах. Больше всего — 131 тыс. магаданцев живут в столице Колымы и в Сусумане.

За 11 лет население Магаданской области сократилась на 13,4% — это второе место среди регионов Дальнего Востока. А дальневосточников за 11 лет стало меньше на почти на 400 тыс. Всего в ДФО проживает 7,976 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, население Калужской области составило 1,070 миллиона человек. За 11 лет население региона увеличилось на 5,8%.