Самара, 31 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Уголовное дело после отравления бытовым газом троих малолетних детей возбуждено в Самаре. Об этом 31 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

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По версии следствия, 21 мая 2022 года в медучреждение города доставили женщину 1999 года рождения и ее малолетних детей 2018, 2019 и 2020 годов рождения. Медики зафиксировали у пострадавших признаки отравления бытовым газом.

Следователи считают, что причиной случившегося явилось оказание услуг по установке обслуживанию оборудования, не отвечающих требованиям безопасности, со стороны сотрудников газовой компании.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что всем потерпевшим была оказана необходимая медпомощь, к счастью их жизни и здоровью ничего не угрожает. Расследование дела продолжается.