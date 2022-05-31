Южно-Сахалинск, , 11:38 — REGNUM На Сахалине на берег Итурупа выбросило большого кита. Местные жители обнаружили его утром 31 мая и прислали фото с места ЧП в редакцию ИА «Сах. ком».

Итуруп (сс) Vera.vvo

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Очевидцы сообщили, что от туши исходит неприятный запах, поэтому предполагается, что кит лежит на берегу уже не первый день. При этом видимых следов и причин, по которым тушу могло выбросить из моря нет — возможно кит умер естественной смертью.

Длина млекопитающего превышает 15 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, список морских млекопитающих Южных Курил пополнился новым видом китообразных — малым плавуном или плавуном Сато.