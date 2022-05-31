Донецк, 31 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Города Донецк и Ясиноватая попали под обстрел украинских войск. Об этом 31 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

.artstepvision.ca РЗСО Град

Обе атаки зафиксированы в 10:20 с позиций в городе Авдеевка. По Киевскому району Донецка боевики выпустили 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», по Ясиноватой — десять ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Доломитное.