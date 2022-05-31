Воронеж, 31 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Воронежской области госпитализированы 29 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликованы 31 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 30 мая, сообщалось о госпитализации 33 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Ещё 101 воронежец получил положительные результаты тестов на коронавирус — это на 32 случая заражения меньше, чем сутками ранее. Выздоровевшими после COVID-19 признаны ещё 174 человека, двое скончались.

С начала пандемии в Воронежской области подтверждено 385 015 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 374 997 человек, умерли 8 302 воронежца.

Отметим, что с 1 июня в Воронежской области власти отменили масочный режим. Вместе с тем, согласно данным федерального оперштаба, Воронежская область не соответствует трём из пяти критериев региона, свободного от COVID-19, в том числе по уровню заболеваемости, уровню коллективного иммунитета и занятости коек с ИВЛ.