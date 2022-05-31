Стокгольм, , 11:46 — REGNUM 31 мая компания SAS («Скандинавские авиалинии») опубликовала ежеквартальный отчет, который показал, что убытки авиаперевозчика за II квартал 2022 года составили 1,6 миллиарда крон (160 млн евро). Об этом сообщил телеканал SVT.

Самолёт авиакомпании SAS Jhz94

Доходы SAS за отчетный период составили 7 миллиардов крон (700 млн евро). За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 1,9 млрд крон.

Прибыль до налогообложения при этом упала до — 1,6 млрд по сравнению с — 2,3 млрд за аналогичный период прошлого года.

Нехватка персонала и задержки в цепочках поставок явились двумя серьезными последствия пандемии коронавируса, которые привели к тысячам отмененных рейсов этим летом.