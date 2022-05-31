Санта-Моника, США, 31 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Американский актёр Оуэн Уилсон стал жертвой кражи. Об этом 30 мая пишет TMZ, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Цитата из т/с «Локи». Реж. Кейт Херрон. США. 2021 год Оуэн Уилсон

По данным СМИ, Уилсон припарковал свой электромобиль Tesla перед домом в Санта-Монике 28 мая 2022 года, однако на следующее утро заметил, что кто-то снял с транспорта диски и шины. Стоимость украденного оценивается в $4 тыс.

Добавим, что полицейские уже ведут расследование по факту кражи в особо крупных размерах. Пока никого не арестовали.