Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM Почти 102 тыс. петербургских школьников отдохнут в летних детских лагерях разных регионов за счет полной или частичной оплаты путевки, сообщили 31 мая в пресс-службе Смольного.

Пионерский лагерь Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». реж. Элем Климов. 1964. СССР

Как уточнили в администрации города, около 20% детей — более 22 тыс. юных петербуржцев, будут отдыхать в городских летних лагерях дневного пребывания, которых в Петербурге насчитывается 149. Остальные уедет в загородные лагеря — 11 на обширной территории Санкт-Петербурга и 58 — в Ленинградской области.

«В городе проведена масштабная работа по подготовке к летнему отдыху детей. Важно, чтобы как можно большее количество школьников выехали в загородные лагеря. На территории Петербурга эти возможности ограничены, поэтому более 80 процентов детей будут отдыхать в других регионах, прежде всего в Ленинградской области», — отметил губернатор Александр Беглов.

Заезд детей в оздоровительные лагеря на первую смену начался 27 мая и завершится 3 июня. На это время организован отдых для 40 тыс. детей в 300 организациях отдыха, расположенных в 12 регионах России: в 35 лагерях и санаториях Крыма, в 36 — в Краснодарском крае. Еще 11 оздоровительных организаций находятся в Тверской, Псковской, Смоленской областях, Ставропольском и Алтайском Краях и в Татарии.

В Смольном указали, что дети из семей льготных категорий получат путевки бесплатно. Сертификаты на сумму 20 928 рублей для частичной компенсации путевки предусмотрены для детей работающих граждан и детей, занимающихся в спортивных и творческих коллективах.

«В этом году появились два новых вида отдыха для детей льготных категорий. Организованы лагеря, которые будут работать по программам социальной адаптации и по программам усиленного воспитания», — добавил в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что в 2022 году, после двухлетнего перерыва из-за пандемии, разрешена полная загрузка мощности всех оздоровительных лагерей.

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