Брюссель, 31 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Вопрос о введении эмбарго на поставки российского природного газа в Европу не будут обсуждать в рамках нового пакета санкций Европейского союза. Об этом 31 мая сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер перед началом саммита глав стран ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Уже вчера было ясно, я повторю и сегодня — эмбарго на газ обсуждаться не будет, это ясно дал понять и (канцлер ФРГ) Олаф Шольц», — сказал он.

Также Нехаммер уточнил, что в случае с безопасностью снабжения голубым топливом вопрос более сложный, нежели с нефтью, так как последнюю гораздо проще заменить при отказе ее поставок из России.

«С газом все иначе, поэтому эмбарго на газ не будет обсуждаться и в рамках следующего санкционного пакета», — пояснил австрийский канцлер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкие власти не будут подключаться к антироссийским санкциям Запада и не позволят делать этого через Анкару.