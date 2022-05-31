Ярославль, 31 мая, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославле в отношении 50-летнего местного жителя возбудили уголовное дело об экстремизме за участие в деятельности запрещённой организации. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области.

Yaroslavl.sledcom.ru Следственный комитет

«По данным следствия, подозреваемый и иные неустановленные лица, разделяющие экстремистские идеи, являлись участниками местной религиозной организации, входящей в состав религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — пояснили в СКР.

При этом в ведомстве отмечают, что мужчина наверняка знал о том, что организация запрещена и, тем не менее, принимал участие в собраниях её членов в 2019 году при помощи видео-конференц связи. Сейчас расследование продолжается. За участие в запрещённых организациях закон предусматривает наказание в виде шести лет лишения свободы.