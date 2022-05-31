Хельсинки, 31 мая, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Финляндия должна прекратить «защищать» то, что Турция считает террористической организацией, и серьезно отнестись к проблемам безопасности Турции, если она хочет, чтобы Турция согласилась на ее вступление в НАТО, заявил во вторник 31 мая финской газете пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, как об этом сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Фахреттин Алтун и Реджеп Тайип Эрдоган

«Проблема не в том, что Финляндия не понимает Турцию. Финляндия отказывается серьезно относиться к проблемам безопасности Турции», — сказал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун крупнейшей финской газете Helsingin Sanomat.

Турция возражает против вступления Финляндии и Швеции в альянс на том основании, что они укрывают людей, связанных с боевиками Рабочей партии Курдистана и другими группировками, которые она считает террористическими, а также потому, что Финляндия и Швеция прекратили экспорт оружия в Турцию в 2019 году.

Слова Алтуна перекликаются с тем, что главный советник Эрдогана по внешней политике Ибрагим Калын сказал своему американскому коллеге в 30 мая, призвав две скандинавские страны «предпринять конкретные шаги в отношении террористических организаций, угрожающих национальной безопасности Турции».

«В конце концов, правительство Финляндии должно решить, что важнее — вступление в НАТО или защита подобных организаций», — сказал Алтун газете.