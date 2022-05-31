Элиста, 31 мая, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Савар Тарбаев занял пост руководителя контрольно-правового управления Калмыкии. Соответствующий указ подписал 31 мая глава степной республики Бату Хасиков.

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«Назначить Тарбаева Савара Викторовича заместителем руководителя администрации главы Республики Калмыкия — начальником контрольно-правового управления», — сказано в документе.

Из открытых источников следует, что ранее Тарбаев был назначен на пост советника главы Калмыкии, возглавлял управление по внутренней политике.