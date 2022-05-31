Анкара, 31 мая, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил провести встречу министров иностранных дел Турции, Финляндии и Швеции. Турецкая сторона ждёт ответа на условия, при которых она согласится поддержать вступление этих стран в альянс, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Meghdad Madadi from Tasnim News Agency Мевлют Чавушоглу

По словам Чавушоглу, Столтенберг контактирует с ним и с президентом Турции, он держит в курсе ситуацию с отношением Анкары к возможному расширению НАТО за счёт Финляндии и Швеции. Генсек альянса предложил провести техническую встречу и трехстороннюю встречу глав МИД.

«Но мы заявили, что без ответа на наши письменные условия встреча не имеет смысла», — приводит слова турецкого министра агентство Anadolu.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия и Швеция попросились в НАТО в мае на фоне конфликта на Украине. Турция заблокировала начало процесса рассмотрения заявок этих стран. Турецкие власти требуют, чтобы Финляндия и Швеция не только признали террористами курдских ополченцев, но и подавили у себя сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК), которая запрещена в Турции.

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