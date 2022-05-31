Нальчик, , 11:30 — REGNUM Кабардино-Балкария вошла в число субъектов РФ, которым в 2022 году предоставлены субсидии на развитие туристической отрасли. Общая сумма, выделенная республике по решению федерального правительства, составит 254,5 миллиона рублей.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно распоряжению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным 26 мая 2022 года, Кабардино-Балкария получит 62 млн рублей на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры. Ещё 84 млн рублей будет выделено на создание модульных некапитальных средств размещения — кемпингов и автокемпингов. Кроме того, 108,5 млн рублей будут направлены на софинансирование расходных обязательств субъекта РФ при осуществлении государственной поддержки развития инфраструктуры туризма.

Всего, согласно распоряжению правительства РФ, регионам России будет выделена в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» сумма в размере 3,5 млрд рублей. Среди субъектов СКФО наибольшую сумму получит Карачаево-Черкесия — более 342 млн рублей.