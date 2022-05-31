Донецк, 31 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. У правоохранительных органов хватает материалов для трибунала над боевиками с «Азовстали». Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.

ИА REGNUM Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин

По его словам, процесс будет максимально открытым, на него пригласят представителей из других стран, в том числе западных.

«Хватает материалов для проведения трибунала. Он не за горами», — сказал глава республики.

Пушилин отметил, что показаний, которые дают боевики в рамках работы правоохранительных органов, достаточно.