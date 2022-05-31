Пушилин заявил, что трибунал над боевиками уже «не за горами»
Донецк, 31 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. У правоохранительных органов хватает материалов для трибунала над боевиками с «Азовстали». Об этом 31 мая заявил глава ДНР Денис Пушилин.
ИА REGNUM
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
По его словам, процесс будет максимально открытым, на него пригласят представителей из других стран, в том числе западных.
«Хватает материалов для проведения трибунала. Он не за горами», — сказал глава республики.
Пушилин отметил, что показаний, которые дают боевики в рамках работы правоохранительных органов, достаточно.