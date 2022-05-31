Ярославль, , 11:29 — REGNUM В первом квартале 2022 года региональные власти смогли купить для детей-сирот лишь 7 квартир из 220 запланированных. Об этом на заседании Ярославской областной думы рассказала и. о. заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области Варвара Моисеева.

Квартира Брусника

«213 аукционов были признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок. Основными причинами, по которым не выходят поставщики на наши закупки, считаем следующее: во-первых, это быстрый рост цен на жильё. Кроме того, сама процедура подготовки аукционной документации она достаточно продолжительная по времени, где-то 1,5 месяца и за это время цены могут измениться. Также отсутствие или недостаточное строительства жилых домов и отсутствие вторичного рынка жилья в некоторых муниципальных образованиях Ярославской области также является фактором, который не позволяет закупать более эффективно квартиры», — сказала чиновница.

Впрочем, в 2021 году ситуация была тоже неудовлетворительной. Из 463 электронных аукционов на приобретение квартир для сирот состоялись только 102, было куплено 102 квартиры на общую сумму 131 млн рублей.

По данным департамента, в очереди на получение жилья на 1 апреля 2022 года находится 1823 человека. Некоторым из них уже более 40 лет.

В год в регионе право на квартиру от государства получает около 200 детей-сирот. Существующие темпы предоставления квартир приводит только к росту очереди.

Сейчас региональные власти передали полномочия по покупке квартир из департамента имущественных и земельных отношений в департамент строительства. Как ранее сообщало ИА REGNUM, следственные органы выявили в ДИЗО коррупцию при операциями с квартирами для сирот.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат на суде рассказал о шантаже чиновников ярославского правительства