Тюмень, 31 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. В Тюменской области увеличен прожиточный минимум. Соответствующее постановление подписано губернатором региона Александром Моором, сообщает информационный центр правительства области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прожиточный минимум

С 1 июня по 31 декабря 2022 года величина прожиточного минимума в Тюменской области составит на душу населения — 13 919 рублей (было 11 950 рублей).

Для трудоспособного населения — 15 172 рубля (было 13 026 рублей); для пенсионеров — 11 970 рублей (было 10 277 рублей); для детей — 13 723 рубля (было 12 295 рублей).

Напомним, с 1 июня 2022 года прожиточный минимум в РФ и пенсии неработающим пенсионерам будут увеличены на 10%, а с 1 июля настолько же увеличится минимальный размер оплаты труда. Об этом 25 мая заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальной политике.