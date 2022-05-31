Омская область, 31 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в реке Оша в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 мая в областном следственном управлении СКР.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

По предварительным данным, 13-летний ребёнок утонул во время купания в реке Оша. Трагедия произошла вблизи села Колосовка Колосовского района.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи осмотрели место происшествия. Проводятся допросы свидетелей и иные следственные действия. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне утонул девятилетний мальчик.

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