Стерлитамак, Башкирия, , 11:31 — REGNUM Грузовой терминал после реконструкции открыли на железнодорожной станции в башкирском городе Стерлитамак. Об этом 31 мая сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Полувагон РЖД Зимин Василий

«Это событие имеет большое экономическое значение для нашего южного промышленного узла, который объединяет предприятия Стерлитамака, Салавата, Ишимбая. Объемы грузоперевозок год от года стабильно растут, и старая погрузочная площадка, которая существовала здесь с 1965 года, уже не справлялась», — сообщил глава Башкирии.

Он отметил, что в терминале появились складские помещения и новая техника, модернизация позволит увеличить объемы грузоперевозок и значительно сократить сроки обработки заказов.

«Очень важно, что наша совместная работа с РЖД продолжается. Это один из главных, стратегических партнёров республики. Вместе мы работаем над большими, значимыми проектами — открыли новые скоростные маршруты, завершили первый этап реконструкции железнодорожного вокзала в Уфе», — сообщил Хабиров.

Он заявил, что планируется реализовать ещё один крупный инфраструктурный проект — Уфимское железнодорожное кольцо.

«Постараемся усилить работу по строительству мостов и пешеходных переходов через железнодорожные пути. Уверен, что наше сотрудничество с РЖД обязательно продолжится», — сообщил он.